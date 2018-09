Roccamandolfi, numerosi utenti isolati dalla telefonia fissa

L’Amministrazione comunale di Roccamandolfi, facendosi portavoce di numerose istanze pervenute dalla cittadinanza, denuncia,che sono presenti ormai da diversi mesi disservizi sulla linea telefonica fissa, che impediscono di fatto la reperibilità di diverse famiglie, molte delle quali con anziani.

Nonostante i numerosi solleciti fatti dai privati alla compagnia telefonica, afferma il sindaco Giacomo Lombardi e le successive rassicurazioni della stessa in ordine alla risoluzione del problema e nonostante il tempestivo e puntuale intervento della Prefettura, ad oggi il problema è tutt’altro che superato.

Inoltre, continua il sindaco Lombardi, la situazione è tanto più grave in quanto il segnale di telefonia mobile in molte zone del Paese risulta scarso o in diverse zone completamente assente, né consegue che ci sono abitazioni completamente isolate.

Auspichiamo che il problema venga risolto in tempi solleciti, in mancanza l’amministrazione comunale darà mandato ad un legale di fiducia affinchè si tutelino davanti alle autorità competenti gli interessi e i diritti degli utenti.