European Kenpo Karate Championships: sette italiani saranno alle gare a Düsseldorf

Dal 20 al 23 settembre 2018, a Düsseldorf, si disputerà l’European Kenpo Karate Championships, con la partecipazione di circa 600 atleti in rappresentanza delle nazioni europee. L’Italia è presente in Germania, con 7 atleti, nella categoria femminile: Romina Antonelli; in quella masachile: , Tito Riccardo Tutolo, Samuel Marchese, Andrea Cocco, Giuseppe Antonelli e Luca De Gregorio.

Tutti i partecipanti italiani a questo evento, sono stati preparati dal maestro, Carlo Antonelli e e dai suoi collaboratori istruttori.

Il torneo vedrà impegnato in prima persona, lo stesso maestro, Carlo Antonelli, in veste di atleta e di istruttore internazionale, tenendo un seminario all’interno dello stesso evento.