Visita Lezzi in Molise, Veneziale (Pd) : sarebbe opportuno farle notare il danno che provoca la cancellazione del bando periferie

Lunedì prossimo arriverà in Molise la ministra Barbara Lezzi per una verifica sullo stato di avanzamento della spesa dei fondi europei. Su questo argomento si è espresso l'ex assessore regionale della Giunta Frattura e candidato alle elezioni del 22 aprile col centrosinistra, Carlo Veneziale. Ma non per parlare di terremoto ma di bando per le periferie.



"Sarebbe opportuno - ha dichiarato Veneziale- che qualcuno le faccia notare che la soppressione del “bando periferie”, approvata a colpi di fiducia, provoca un danno enorme per le città di Campobasso e Isernia, che hanno subito una rapina di 28 milioni di euro, ma provoca anche un danno incalcolabile per l’intero Molise.Entrambe le amministrazioni hanno programmato l’utilizzo contemporaneo delle risorse del bando cancellato e dei fondi europei; questo significa che l’intero piano di spesa di quest’ultimi subirà una forte battuta d’arresto poiché sarà necessario ripartire daccapo per riprogrammarli.

La responsabilità è tutta del governo Conte che ha derubato i comuni e che, paradossalmente, manda un rappresentante in Molise per capire meglio i motivi dell’eventuale ritardo".