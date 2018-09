Scuole e piscine, il Pd di Isernia si mobilita contro la gestione D'Apollonio

Si informa che mercoledì 19 settembre 2018, alle ore 10.30, nei pressi della sala gialla della provincia di Isernia, è stata convocata la conferenza stampa indetta dalla Federazione Provinciale Partito Democratico Isernia.

In considerazione degli ultimi eventi, che hanno determinato l’emergenza scuole, con gravi disagi e preoccupazioni per cittadini, famiglie e bambini, e che hanno visto “esplodere”, in maniera ormai incontrovertibile, le già evidenti difficoltà dell’amministrazione d’Apollonio, la Federazione Provinciale del Partito Democratico di Isernia terrà una conferenza stampa mercoledì 19 settembre alle ore 10 e 30 presso la sala gialla della Provincia di Isernia.

Giunti ormai a metà del mandato consiliare, il PD di Isernia avverte la responsabilità politica e il dovere civico di illustrare pubblicamente una serie di temi riguardanti la nostra città, con proposte alternative concrete per affrontare problemi tuttora irrisolti.

A titolo di esempio citiamo tra tutti il “Caso Piscina”, che risulta particolarmente emblematico della gestione inefficiente, in termini di servizi offerti e carenza di programmazione, da parte dell’attuale amministrazione comunale che appare davvero inconsistente agli occhi della città e caratterizzata da una guida politica piuttosto evanescente. Le singole questioni affrontate saranno, in seguito, oggetto di ulteriore e puntuale approfondimento mediante specifiche iniziative pubbliche.

