Fondi europei al Sud, Lezzi: nessun euro per il Molise deve andare sprecato

Nessun euro per il Molise deve andare sprecato. E' stato questo il messaggio della ministra per il sud Barbara Lezzi, giunta a Campobasso in mattinata per un incontro con il presidente della Regione Donato Toma. L'esponente del Governo Conte si prefissa l'inversione di rotta rispetto alle politiche per il meridione finora messe in campo dai governi di centrosinistra e la stessa cosa ha promesso anche il Governatore Molisano. La collaborazione tra le due istituzioni continuerà fruttuosa mentre la ministra ha annunciato che per la questione fondi europei nel Sud presto incontrerà anche i presidenti delle altre regioni meridionali

