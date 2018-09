Isernia, controlli dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità: due denunce

In questi ultimi giorni, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Campobasso,coadiuvati dai reparti territoriali, hanno svolto dei controlli in alcune attività commerciali della provincia di Isernia. Nel corso delle verifiche, i militari hanno rilevato che i titolari avevano omesso di effettuare la revisione semestrale degli estintori presenti presso le proprie attività. Per tali ragioni i responsabili venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria competente, per la citata omissione.