Fangio (Castiglione MM): il Viadotto Sente chiude domani, pretendiamo lavori urgenti di messa in sicurezza

Enzo Fangio, ex assessore comune di Castiglione MM, posta una foto che ritrae la tabella che annuncia la chiusura del Viadotto Sente che Fangio ironicamente definisce listata a lutto, perchè parzialmente coperta da una plastica nera. Da domani 18 Settembre il viadotto sarà chiuso. Alle 19.00 presso la palestra comunale l'amministrazione ha convocato un incontro con i cittadini sulla viabilità, a questo incontro si prevede la presenza di delegazioni di cittadini provenienti dall'Alto Molise e l'Alto Vastese. Le dichiarazioni di Enzo Fangio:

Ci siamo. Il conto alla rovescia è iniziato. La tabella, per oggi, è anche listata a lutto. Da domani alle 13 il viadotto Sente chiuderà. Il disinteresse di chi doveva controllarlo ne ha decreto la morte. Prima che muoia anche il territorio bisogna rianimarlo e solo un intervento diretto e straordinario del ministero delle infrastrutture potrà farlo. Altri passaggi intermedi, a Regione Molise e alla Provincia di Isernia, serviranno solo a perdere tempo e ad accelerare la desertificazione. Ne abbiamo la prova con la SP162 per Fraine.

Per Agnone non c'è viabilità alternativa, ma solo un ricordo di strada rattoppato che al primo acquazzone tornerà ad essere impraticabile. Dobbiamo pretendere subito altre verifiche e lavori di messa in sicurezza urgenti. Il tempo non c'è più, è stato rubato da chi ha già rubato la nostra DIGNITÀ.