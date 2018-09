Anno accademico Unimol, l'ospite d'onore sarà il vicepremier Luigi Di Maio

Non c'è ancora la data ma solo la notizia: il vicepresidente del consiglio dei Ministri e ministro del Lavoro Luigi Di Maio arriverà in Molise. Sarà l'ospite d'onore della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Unimol, che avverrà a Campobasso. La decisione è stata presa durante la riunione del senato accademico avvenuta nel pomeriggio di oggi e resa pubblica sul sito dell'Università cliccando qui. La prolusione della cerimonia sarà affidata a Francesco Fimmanò, professore ordinario di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Economia.

Data ancora da decidere ma in tempo per permettere al vicepremier, dopo la mattinata all'Università del Molise, di incontrare anche la delegazione di consiglieri regionali e parlamentari del Movimento Cinque Stelle come fatto dalla ministra Barbara Lezzi nella giornata di lunedì e di visitare i comuni più danneggiati dal sisma del 16 agosto di quest'anno.