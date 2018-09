Gli ex lavoratori dello Zuccherificio incontrano la ministra Lezzi: il famigerato bando non si può toccare

Lunedì nel primo pomeriggio siamo andati a Guglionesi e siamo riusciti a scambiare quattro parole con la ministra Barbara Lezzi. Ci ha detto che conosceva già la nostra situazione, perché già informata dalla Consigliera regionale Manzo. Poi alle ore 18, abbiamo fatto un'assemblea in una sede privata. Pare che il famigerato bando, non si possa toccare, già non è la risoluzione dei nostri problemi, ma così com'è a noi non serve proprio. Anche se, ufficialmente, dopo il tavolo che abbiamo fatto con il presidente del Consiglio regionale Micone e tutti i capigruppo, ancora non ci convocano per un aggiornamento. Dalla riunione è scaturito che noi non ci arrendiamo e continueremo a rivendicare quello che c’é stato usurpato, da ora in poi, però, non più strette di mani e forse anche qualche gesto eclatante.

Comunicato stampa del Comitato ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise