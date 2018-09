Isernia, la consigliera Calenda inaugura la sede della Lega

Domani, 20 settembre a Isernia alle ore 18.30 in via Berta, n. 9 inaugurazione della sede politica della consigliera regionale della Lega di Salvini, Filomena Calenda "Prendo umilmente in prestito da un grande uomo, come Sir Winston Churchill una frase che credo contenga in poche parole l'essenza di quella che deve essere la nostra attività istituzionale, ovvero: il politico diventa uomo di Stato quando inizia a pensare alle prossime generazioni invece che alle prossime elezioni. Ebbene, il mio operato politico è e sarà in funzione delle prossime generazioni. Abbiamo il dovere non solo di gettare le basi, ma anche costruire su solide fondamenta, una regione dalle grandi virtù, le cui potenzialità non devono essere aspettative, ma certezze, come quelle del lavoro, di una sanità d'eccellenza, di istruzione all'avanguardia, di turismo attrattivo, di agricoltura sana, e soprattutto quelle di un'economia positiva.

Vi aspetto numerosi domani e nei prossimi giorni per confrontarci e condividere il progresso del Molise e dei molisani"