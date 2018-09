Truffano l'Agea, sequestrati 28mila euro a due imprenditori agricoli di Riccia

Due imprenditori agricoli molisani sono stati colpiti da una misura cautelare reale emessa dal Tribunale del Riesame di Campobasso ed eseguita dai carabinieri della stazione forestale di Riccia. L'operazione è avvenuta nella giornata di ieri a conclusione delle indagini espletate dai militari, coordinate dalla Procura della Repubblica di Campobasso.

Sono stati sottoposti a vincolo reale beni nella disponibilità degli indagati per un valore complessivo di 28825,67 euro, proventi di una truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche a danno dell'Agea,

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di ricostruire la condotta fraudolenta, finalizzata ad ottenere l'indebito versamento di contributi per l'agricoltura, nonché gli artifici e i raggiri realizzati per indurre in errore gli organismi competenti, mediante la presentazione di titoli simulati e false attestazioni.

L'attività si inserisce nel contesto delle linee di intervento della Procura della Repubblica di Campobasso, volta alla repressione dei reati da realizzarsi , non soltanto intervenendo sui presunti autori, ma anche aggredendo i beni che ne costituiscono il profitto.