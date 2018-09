Polizia, inaugurata la sezione "Fiamma Oro giovani"

Come spesso avviene quando si tratta di Molise, è saltata, per le previsioni meteo che non hanno consigliato il volo in elicottero da Roma a Campobasso, la visita del capo della Polizia Franco Gabrielli ai 175 allievi del corso per vice ispettori alla Scuola di formazione 'G. Rivera' del capoluogo molisano.

Nell'agenda di Gabrielli c'era anche la partecipazione alla cerimonia di inaugurazione della sezione giovanile del Gruppo 'Fiamme Oro', specialità Lotta. La quale si è svolta regolarmente alla presenza della direttrice centrale per gli Istituti di istruzione Maria Luisa Pellizzari e il presidente dei Gruppi sportivi 'Fiamme Oro' Francesco Montini.

Particolarmente soddisfatta la direttrice della Scuola allievi di Campobasso Valeria Moffa. "Quella di oggi è una data importante per noi anche perché sarà permesso ai giovani molisani che ne abbiano interesse di avvicinarsi a una disciplina sportiva frequentando una struttura di Polizia. Questo nello spirito della Polizia di Stato e del nostro Capo, il prefetto Gabrielli". Le attività sono per ragazzi fra 4 e 17 anni.

Alla cerimonia ha partecipato anche l’Assessore regionale allo Sport della Regione Molise Vincenzo Niro.

“ Un avvenimento di rilievo per la nostra regione, un momento in cui la Scuola di Polizia si apre al territorio con la costituzione di un settore giovanile delle Fiamme Oro, il primo in Molise“ ha sottolineato l’Assessore regionale “ Un progetto volto alla promozione di una “nobile” disciplina sportiva con istruttori di qualità , appartenenti ad un gruppo sportivo di eccellenza, che potrà ben trasmettere i valori della legalità e dello sport inserendosi in un contesto regionale pronto a nuove sfide per la diffusione della cultura dello sport con tutta la sua valenza sociale.”