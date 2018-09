Civitacampomarano, si cerca un uomo di Trivento allontanatosi da casa

Dalla mezzanotte sono in corso, nel territorio di Civitacampomarano, le ricerche di un uomo di Trivento (Campobasso) che ieri si è allontanato da casa senza farvi ritorno. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri che hanno attivato la macchina dei soccorsi. Su richiesta della Prefettura di Campobasso il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) si è attivato con l'unità mobile per l'allestimento del Centro Coordinamento Ricerche (Ccr) in località Morgitelle a Civitacampomarano dove l'uomo potrebbe essersi recato in quanto proprietario di alcuni terreni. Allertato anche l'elicottero dell'11/o Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara. Sul posto stanno operando i Carabinieri di Carpinone (Isernia) e Trivento e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso. (ANSA).