Fiat Fca Termoli: 25, 26 e 27 settembre si vota per la rappresentanza sindacale

Nella fabbrica più grande della regione la Fiat Fca di Termoli il il 25 26 e 27 Settembre 2018 si vota per la rappresentanza sulla sicurezza lavoro Rls. Stesso copione della Rsa sulla rappresentanza sindacale che vieta di fatto la candidatura ai lavoratori che aderiscono ai sindacati non firmatari di quelli accordi e regolamenti corporativi che vanno a senso unico. Anche sul tema della sicurezza vige l'antidemocrazia e la mancanza della libertà di pensiero di opinione e di scelta con queste regole si obbligano I lavoratori a prendere il pacchetto preconfenzionato(compreso di fiom) , noi continuiamo a dire di no al metodo di imposizione , la tutela e la difesa dei diritti partono dalla base e non da chi continua a muovere I fili a suo piacimento , davanti a un falso diritto di voto e con queste regole il 25 , 26 , 27 Settembre la Flmuniti Cub e il Soa Sindacato Operai Autorganizzati invitano a non votare .

Soa sindacato autorganizzato