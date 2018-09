Agnone, scuole aperte e alunni a Poggio Sannita: l'amarezza di aver iniziato col piede sbagliato

Aperte le scuole oggi 20 settembre a Agnone , con una settimana di ritardo rispetto alla data prefissata. Gli studenti hanno lasciato le sedi definite "non sicure" e sparpagliati nelle varie scuole agnonesi e i bambini del plesso di "San Marco" a Poggio Sannita, che pur avendo una popolazione scolastica dai numeri esigui ha una struttura a norma. Tutto bene? In un certo senso si, perchè la pianificazione prevista in emergenza, dall'amministrazione e dalla dirigenza scolastica e' stata messa in atto senza intoppi. Certo che l'Atene del Sannio costretta a mandare i bambini a Poggio Sannita, senza nulla togliere a questo meraviglioso e ospitale paese, fa riflettere. Previsione, programmazione, prevenzione però risultano in questo contesto parole vuote

Il Sindaco Marcovecchio, in più di un annuncio pubblico,ha dichiarato che i lavori del nuovo polo scolastico saranno conclusi entro l'8 ottobre e il nuovo polo fruibile dagli studenti, entro dicembre 2018. Si spera che le date vengano rispettate. Sparpagliare la popolazione scolastica, o ammucchiarla a dismisura e con l'aggravante della chiusura del Viadotto Sente, espone le comunità al fenomeno dell'abbandono scolastico.

Lucietta Amicone, assessora al comune di Poggio Sannita, ha dato il benvenuto ai bambini di Agnone e l'augurio di un buon anno scolastico a tutti gli alunni e docenti e dirigenti e affidato il suo messaggio ad un post su Fb:

"Oggi il primo giorno di scuola per i bambini di Agnone ospitati nell edificio scolastico di Poggio Sannita .Benvenuti e buon anno scolastico.

Bambini, a voi alle vostre insegnanti, ai vostri genitori ,un anno colmo di gioia di serenità e di salute .Ai bambini,nsegnanti genitori di Poggio altrettanto un anno pieno di soddisfazioni e di lavoro comune.Vi abbraccio con affetto". http://://www.facebook.com/search/top/?q=lucietta%20amicone-

Buon anno scolastico agli studenti, ai docenti, ai collaboratori da Altomolise.net!