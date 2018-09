Agnone, l'assessora allo sport: al San Francesco Caracciolo occorre il servizio di medicina sportiva

L'assessora allo Sport del comune di Agnone, Annalisa Melloni, in una nota inviata al DG Sosto e al Direttore amministrativo Forciniti ASREM, fa richiesta di apertura del Servizio di Medicina dello sport presso l'ospedale agnonese il San Francesco Caracciolo,

Nella nota rappresenta l'esigenza legata alle molteplici attività sportive che si svolgono a Agnone e al numero consistente di giovani che praticano tali e tante attività e che si vedono costretti a percorrere numerosi chilometri di strade(DISSESTATE ndr) per raggiungere i centri molisani e effettuare tali visite specialistiche per produrre la certificazione necessaria a praticare attività sportive a livelli agonistici.

In effetti la richiesta di un servizio di medicina dello sport può semplificare la vita a chi vive e ha scelto di rimanere in questi aspri territori e potrebbe essere un vero punto di riferimento sanitario per i paesi altomolisani e alto vastesi, visto che il Caracciolo di Agnone è l'ospedale prossimo al territorio di confine abruzzese..