Chiusura Sente, il valore e il cuore della protesta dei cittadini di Castiglione: presto ad Agnone con autobus più piccoli

"Un piccolo raggio di sole in queste giornate molto cupe". Lo ha assicurato il consigliere di minoranza al Comune di Castiglione Messer Marino Enzo Fangio.

"Dal 18 Settembre - ha sostenuto in una nota facebook- la chiusura del viadotto Sente sta creando notevoli disagi alle comunità dell'Alto Vastese e dell'Alto Molise, già messe in ginocchio dalla disastrosa situazione in cui versano le poche strade rimaste aperte. Ad essere maggiormente penalizzati sono sicuramente i malati, i lavoratori e gli studenti che quotidianamente si recano ad Agnone. L' autobus Cerella, non potendo transitare per la SP 86, abilitata solo al traffico leggero, è costretto a percorrere la Fondo valle Trigno per poi risalire ad Agnone, costringendo gli studenti a fare un lungo percorso per recarsi a scuola. Sollecitato da alcuni genitori, ho preso contatti con il Consigliere Regionale Maurizio Di Nicola, delegato ai trasporti e gli ho sottoposto il problema. Di Nicola ha preso subito a cuore la vicenda e mi ha garantito che interesserà le aziende del trasporto pubblico per autorizzare una corsa studenti con un pullman più piccolo, in modo da poter garantire la transitabilita' sulla SP 86. Voglio ringraziarlo pubblicamente per la sensibilità dimostrata, conoscendo le difficoltà a cui vanno incontro le comunità che vivono in montagna, provenendo da posti che per vicende anche analoghe, terremoti e dissesti idrogeologici , mettono a dura prova la tenacia dei "montanari". Grazie anche a quelle persone che con le loro proteste, anche simboliche , stanno portando alla ribalta nazionale l'ennesimo disagio della nostra terra"