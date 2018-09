Agnone : Alla guida sotto l’effetto di cocaina, i carabinieri denunciano un 40enne

Nelle ore serali di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Agnone hanno sviluppato un’ulteriore attività di contrasto contro l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Già nel corso della stessa mattinata, numerose pattuglie di tutta la Compagnia avevano realizzato un servizio a largo raggio con la finalità di prevenire e reprimere i reati in genere con particolare attenzione proprio al contrasto delle attività illecite legate all’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. A finire nella rete degli uomini dell’Arma un 4oenne del luogo che, nel corso del controllo, ha mostrato evidenti sintomi di alterazione, tali da spingere gli operanti ad eseguire più dettagliati accertamenti. L’intuizione dei militari ha ottenuto un positivo riscontro all’esito delle analisi a cui l’uomo è stato sottoposto presso l’ospedale Caracciolo che ne hanno accertato lo stato di alterazione a seguito dell’uso di Cocaina. Il 40enne è stato quindi denunciato e si è visto portare via il veicolo nonché la patente di guida. Ancora una volta, solo l’attento intervento dei Carabinieri di Agnone ha permesso di scongiurare le pericolosissime conseguenze che possono scaturire da chi si mette alla guida di un veicolo in uno stato di alterazione psico-fisica.