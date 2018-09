Trasferimento strade, firmati i verbali di consegna

Campobasso, 21 settembre 2018 - Agenzia del Demanio, Regione Molise, Provincia di Campobasso, Provincia di Isernia, Anas hanno firmato questa mattina, presso Palazzo Vitale, i verbali di consegna in attuazione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio scorso relativo alla revisione delle strade di interesse nazionale e regionali.

Due i verbali sottoscritti, uno per la Provincia di Campobasso, l’altro per la Provincia di Isernia. La strade ricadenti nel territorio molisano che sono state consegnate dalla Regione e dalle due Amministrazioni provinciali all’Anas assommano a 149,441 chilometri, di cui 136,761 in provincia di Campobasso e 12,680 in provincia di Isernia.

Per effetto degli stessi verbali, l’Anas ha provveduto a consegnare alla Regione e alle due Province molisane 46,431 chilometri di strade, di cui 39,615 alla Provincia di Campobasso e 6, 816 a quella di Isernia.