Schianto moto-auto, morti due giovani,lui 29 anni di Fresagrandinaria, lei 23enne di San Salvo

SAN SALVO (CHIETI), 21 SET - Si chiamavano Marco Forlano ed Emilia Colitto, abruzzesi di 29 e 23 anni, la scorsa notte hanno perso la vita in un incidente alla periferia di Milano dove la loro moto si è scontrata con un'auto il cui conducente è ricoverato in ospedale. Solo in tarda mattinata la notizia è giunta nei loro paesi d'origine gettando nello sconforto le due comunità. La famiglia di Forlano vive a Fresagrandinaria (Chieti), il papà è dipendente della Pilkington di San Salvo (Chieti); Emilia, universitaria nel capoluogo lombardo, era di San Salvo dove i genitori gestiscono un avviato stabilimento balneare. La Vastese Calcio, militante nel campionato serie D, squadra nella quale gioca Pierluigi fratello di Emilia, ha annunciato che, in occasione della partita casalinga di domenica prossima all'Aragona contro la Sammaurese, osserverà un minuto di raccoglimento e giocherà con il lutto al braccio.