Consiglio comunale Agnone: bilancio, pubblica illuminazione e Ponte Sente in una unica seduta

Tre importanti punti all'ordine del giorno sono previsti in discussione al Consiglio comunale di Agnone. Che è stato convocato in seduta straordinaria,presso l’Aula Consiliare del Comune sita in PalazzoS.Francesco– Via del Beato Antonio Lucci mercoledì 26 settembre,alle 17,30. La seconda convocazione è prevista venerdì alle 18. Eccoli qui elencati:

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.

2. Recesso dall’adesione del Comune di Agnone alla Centrale Unica di Committenza Regionale.

3 Richiesta Sig.PALLOTTO Giordano per alienazione porzione di terreno della strada comunale“Colle Vucci”sul foglio138inC.daRigaini.

4. Ratifica delibera di Giunta Comunale nr.141dell’11.9.2018 ad oggetto"Variazione al Bilancio di previsione 2018".

5. Project Financing,ai sensi dell’art.183 del D.Lgs.nr.50/2016,f inalizzato all’esposizione di un progetto relativo al servizio di riqualificazione della rete di Pubblica Illuminazione. Determinazioni.

6. Chiusura Viadotto Sente.Discussione.

7. Interrogazioni.

Quello che ci chiediamo è questo: già il consiglio inizia alle 17.30 che in pratica può significare iniziare invece alle 18. Come si può pensare di ridurre la discussione della variazione di bilancio, della pubblica illuminazione e della chiusura del Viadotto Sente in un'unica discussione? E' possibile? Di sicuro essendo la variazione di bilancio al quarto punto e gli altri punti a seguire, si può pensare che della chiusura del Ponte se ne possa parlare a serata inoltrata. Ossia quando i cittadini di Agnone, considerato il giorno lavorativo, non potranno essere presenti in aula ad ascoltare quello che il sindaco e la sua amministrazione intendono mettere in atto per scongiurare un provvedimento dannoso a tutte le comunità dell'altomolise e dell'alto vastese. Stesso valga per la pubblica illuminazione. Sarebbe quindi stata più utile una trattazione monotematica dei singoli argomenti? Lo vedremo solo a consiglio comunale chiuso.