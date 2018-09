Programma Iresmo 2018-2020, la Giunta regionale ne spiega i dettagli

Al via il nuovo programma dell’Iresmo, l’Istituto regionale per gli studi storici del Molise. La road map per i prossimi due anni, approvata di recente dal Consiglio direttivo e dal Comitato scientifico, sarà illustrata nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo lunedì 24 settembre, alle ore 10.00, presso la Sala del Parlamentino di Palazzo Vitale.

Interverranno il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il presidente dell’Iresmo, Nella Rescigno, e il presidente del Comitato scientifico, Giuseppe Pardini.

L’Istituto regionale per gli studi storici del Molise “Vincenzo Cuoco” è lo strumento di intervento e di programmazione della Regione Molise nel settore storico–culturale. La sua attività spazia dal campo della ricerca a quello delle pubblicazioni su tutto ciò che riguarda la storia della regione. Implementa la biblioteca storica della Regione Molise mediante l'acquisizione di volumi e documenti attinenti alla storia e alla cultura del territorio molisano. Raccoglie, anche attraverso riproduzioni multimediali e digitali, la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva relativa ai beni storico-culturali. Realizza il catalogo dei beni culturali della Regione.