Post sisma, domani Toma a Montecilfone per spiegare l'ordinanza della Protezione Civile

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, è stato nominato commissario per la gestione post sisma 2018 . Lo ha deciso con una ordinanza il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Per questo motivo domani, Lunedi 24 settembre, nella sala "Buono" della Caritas a Montecilfone alle ore 18.00, il presidente della Regione Molise Donato Toma, coadiuvato dai tecnici della Protezione Civile regionale, presenterà e spiegherà l'ordinanza emessa dalla Protezione Civile nazionale relativa ai provvedimenti per la ricostruzione e per l'autonomia sistemazione dei cittadini sfollati a seguito del sisma del 16 agosto. Interverranno anche i sindaci dei comuni interessati.