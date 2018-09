Agricoltura, oggi il Molise su IlSole24Ore

Il Molise è su IlSole24Ore, a pagina 28 e 29 dell'inserto che il più noto e diffuso quotidiano economico nazionale dedica alle regioni: foto, interviste, approfondimenti su agricoltura e turismo rurale, poi una serie di articoli che raccontano il fascino dei nostri borghi e dei tratturi e la qualità dei prodotti locali.

"Il Molise - secondo il governatore Toma e l'assessore al ramo Cavaliere, intervistati per l'occasione su IlSole - ha come priorità la formazione dei giovani imprenditori agricoli, che devono sempre più specializzarsi e acquisire competenze di tipo tecnologico, e un migliore e più esteso utilizzo delle risorse che l'Europa mette a disposizione per il settore".IlSole24Ore e la guida Regioni italiane si possono acquistare oggi in edicola.