Nonno ascoltami ospedale in piazza, aderisce alla campagna nazionale anche la Regione Molise

“Nonno Ascoltami! - L’Ospedale in piazza” è una campagna nazionale che promuove su tutto il territorio nazionale una nuova cultura della prevenzione contro i disturbi uditivi. Giunta alla sua nona edizione, l’iniziativa farà tappa anche nel Molise: a Termoli, domenica 30 settembre, in Piazza Vittorio Veneto; a Campobasso, domenica 7 ottobre, in Piazza Vittorio Emanuele.

Postazioni mediche saranno allestite nelle due piazze molisane, dove sarà possibile effettuare gratuitamente il controllo dell’udito. L’evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo mercoledì 26 settembre, alle ore 10.00, presso la Sala del Parlamentino di Palazzo Vitale.

Interverranno Donato Toma, presidente della Regione Molise, Mauro Menzietti, fondatore di “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus”, Gennaro Sosto, direttore generale dell’ASReM, Michele Vendettuoli, dirigente medico del Reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso.