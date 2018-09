Isernia: Perde il controllo dell’auto e si ribalta, intervengono i Carabinieri

Nella notte, una donna di origine straniera, perde il controllo dell’auto mentre percorreva una strada di questo centro e, dopo l’impatto con i veicoli in sosta, si è ribaltata sul lato. La donnaè stata sottoposta ad accertamenti tramite etilometro, ed è risultata avere un tasso alcolemico superiore al limite previsto dalla normativa vigente. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, intervenuti sull’incidente, hanno fatto scattare una denuncia nei confronti della conducentealla competente Autorità Giudiziaria, per guida in stato di ebrezza alcolica, con il ritiro della patente di guida.