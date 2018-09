CAMPOBASSO, 25 SET - Negli ospedali molisani mancano 600 infermieri. A lanciare l'allarme è Mariacristina Magnocavallo, presidente dell'Ordine degli infermieri di Campobasso e Isernia. Una situazione "intollerabile che non garantisce la sicurezza della qualità delle cure prestate e richiede un intervento urgente a tutela dei cittadini". Per affrontare la carenza di personale l'Ordine ha chiesto un incontro urgente con il presidente della Regione Molise Donato Toma "sin dal giorno del suo insediamento, ma - dichiara Magnocavallo - la rappresentanza professionale non è stata ancora convocata". Tra le criticità evidenziate il problema del personale precario, le stabilizzazioni e la mobilità interregionale. Dall'Ordine professionale, infine, un monito: "Non si può continuare a giocare con i numeri perché alla domanda di salute del cittadino tutto ciò non interessa e, allo stato attuale, l'infermiere, responsabile dell'assistenza, non è in grado di soddisfare nella maniera ottimale i suoi bisogni"