Volvo "Stop Look & Wave", premiata una scuola di Campobasso al concorso nazionale

Volvo Trucks Italia, Volvo Truck Center, Scuole e Comitati Genitori riuniti per l'evento di sensibilizzazione alla sicurezza dell'attraversamento pedonale “Stop Look & Wave”. L'ultimo dato ufficiale CEE sugli incidenti stradali indica al 21% quelli che interessano i pedoni... Sappiamo quanto sia importante incentivare i percorsi pedonali e rendere piacevole e salutare il percorso casa - scuola, ma questo dato è davvero allarmante. Per questo abbiamo voluto riportare subito in incipit l'adesione globale di tutte le istituzioni che interverranno Sabato a Campobasso, la sicurezza dei pedoni e degli studenti è tema sensibile e di portata mondiale. Saremo a Campobasso perché la Scuola dell'Infanzia Speranza si è distinta nell'elaborazione creativa di una nuova segnaletica all'attraversamento pedonale ed ha vinto il Terzo Finanziamento nazionale nell'ambito del concorso Stop Look & Wave sostenuto da Volvo Trucks a livello globale. Il cartello realizzato punta alla consapevolezza e alla lotta alla distrazione, che sappiamo essere la causa della maggior parte degli incidenti e si inspira direttamente alle azioni da compiere : Stop (ferma) – Look (guarda) – Wave (vai). Campobasso ha dimostrato grande entusiasmo ed ottimo livello qualitativo risaltando a livello nazionale ed abbiamo voluto la manifestazione di Sabato 29 per premiare la cittadinanza e per sostenere la sicurezza in strada, perché solo così bambini e pedoni in genere possono godere della bellezza di un percorso nella propria città.