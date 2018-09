Territorio altomolisano, stretti controlli dei carabinieri di Agnone

Nella nottata appena trascorsa i Carabinieri del Comando Compagnia di Agnone hanno eseguito un servizio a largo raggio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, con particolare attenzione verso la prevenzione e la repressione dei furti in abitazione.

Il dispositivo messo in atto dall’Arma ha infatti interessato tutto il territorio dell’Alto Molise, con diverse pattuglie dislocate in punti strategici e posti di controllo ed appostamenti nelle aree più isolate e ritenute a rischio. Tutti i mezzi in transito sono stati sottoposti a controllo con numerose perquisizioni veicolari e personali al fine di approfondire il motivo della presenza degli avventori e ricercare strumenti di effrazione.

Tale dispositivo di capillare controllo del territorio verrà costantemente replicato dal Comando Compagnia di Agnone, al fine di garantire e a tutti i cittadini dell’Alto Molise la rassicurante presenza degli uomini in divisa

Controlli dei Carabinieri Forestali sul taglio degli alberi, scattano sanzioni.

Controlli dei Carabinieri Forestali della Stazione di Agnone, sul taglio dei boschi in su un terreno privato della zona di Agnone. Il sopralluogo, effettuato dai militari, accertava che il titolare di una ditta boschiva, originario del napoletano, aveva effettuato il taglio per oltre 200 quintali di legna da ardere su una superfice di oltre 2.000 mq, non rispettando il divieto dell’apertura della stagione 2018/2019. Pertanto, il responsabile dell’impresa veniva sanzionato amministrativamente per un importo di oltre mille euro.