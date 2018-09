D'Alfonso, depositata in senato una interrogazione a Toninelli sul viadotto Sente

Dalla pagina Fb del Senatore Luciano D'Alfonso, ex governatore dell'Abruzzo si apprende quanto segue:

Ieri pomeriggio ho depositato in Senato una mia Interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti su quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per garantire un piano di intervento che assicuri funzionalità nel tempo ed elevati livelli di sicurezza dei viadotti e dei ponti ubicati sull'intero territorio nazionale che possiedono la massima priorità di intervento come il viadotto Sente. #OfficinaSenatoreDalfonso

l'INTERROGAZIONE NELLA GALLERIA FOTOGRAFICA