Campo sportivo, il certificato antimafia non arriva: ecco il perché del blocco lavori

L'Assessora ai lavori pubblici del comune di Agnone Linda Marcovecchio questa mattina 29 settembre ha rilasciato una dichiarazione riguardante i lavori previsti per il rifacimento del manto erboso dello stadio comunale Civitelle. La fine lavori, a seguito di alcune dichiarazioni provenienti dai tcnici comunali, era stata annunciata per gli inizi di ottobre http://www.altomolise.net/notizie/attualita/18988/la-politica-degli-annunci--per-gli-inizi-di-ottobre-sara-pronto-il-nuovo-manto-sintetico-dello-stadio--civitelle-di-agnone, ma siamo palesemente in ritardo visto che non sono neppure iniziati.

L'assessora nella sua dichiarazione entra nel merito della questione motivando le cause del ritardo all'inizio lavori:

"Campo sportivo.

Ad oggi non ancora arriva il certificato antimafia propedeutico alla firma del contratto. Solo a seguito del perfezionamento della procedura amministrativa ai sensi del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 50/2016 il cantiere potrà essere organizzato in situ per dare avvio alla regolare realizzazione dei lavori previsti come da progetto esecutivo."