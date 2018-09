45° Mostra Mercato del Vino di Macchia di Isernia, le Acli presentano l'iniziativa

Questa mattina presso la sede delle ACLI provinciali di Isernia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 45° Mostra Mercato del Vino di Macchia di Isernia. La due giorni della Fiera del Vino e dell’Enogastronomia regionale molisana che vedrà la partenza domani e che per l’intero weekend si snoderà nelle suggestive stradine del centro storico medioevale di Macchia d’Isernia a pochi chilometri dal capoluogo pentro.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte il presidente di Acliterra Molise, Dott. Nestore Mogavero, il Sindaco di Macchia di Isernia, Dott. Mario Stasi ed il presidente della Pro Loco di Macchia di Isernia, Adriano Nestola.

“Un’adesione convinta e partecipata quella della nostra organizzazione professionale agricola – ha dichiarato il presidente Mogavero – alla quarantacinquesima Mostra mercato di Macchia. Nostro compito è promuovere l’intero comparto agricolo ed agroalimentare regionale. E poi – ha continuato il presidente di Acli Terra – con il convegno che domani alle ore 18,30 si terrà all’auditorium dell’Istituto scolastico comunale di Macchia, dal titolo ‘Il Turismo Rurale e l’Enoturismo, Prospettive di sviluppo sostenibile in Molise’, da noi promosso, abbiamo voluto sottolineare il valore economico e socio culturale che il turismo sostenibile e responsabile può assumere per uno sviluppo integrato della nostra regione”.

L’importanza dell’enoturismo, nello sviluppo del turismo regionale, sarà sottolineata anche dalla stessa autorevole presenza dell’Assessore Vincenzo Cotugno che concluderà i lavori dell’incontro di domani.

Il sindaco di Macchia ha voluto ricordato il valore storico “di questa manifestazione, siamo giunti alla quarantacinquesima edizione ma sembra sempre più giovane e dinamica. La collaborazione con Acli Terra vuole dimostrare quanto sia importante aprirsi alla dinamiche complesse dello sviluppo locale. Una grande organizzazione – ha continuato il sindaco Mario Stasi – come le Acli non potranno che dare un impulso notevole alle dinamiche dello sviluppo territoriale che tanto ricerchiamo come ente pubblico comunale”.

Un particolare valore agli aspetti organizzativi e di promozione del territorio è stato sottolineato dal presidente della Pro Loco di Macchia d’Isernia, il dott. Adriano Nestola, il quale ha invitato quanti appassionali di vino e non solo a visitare i numerosi stand enogastronomici che saranno aperti per questo fine settimana nelle suggestive stradine del paese isernino. “Ci auguriamo una presenza numerosa – ha dichiarato il presidente della Pro Loco – di appassionati non solo di vino, ma di tutto ciò che di buono e di bello può esprimere il nostro territorio. Vi aspettiamo numerosi alle nostre serate di degustazione e di abbinamenti cibo vino”.