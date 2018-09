Sesto Campano: Controlli antidroga dei Carabinieri. Due persone segnalate per possesso di Marijuana

A Sesto Campano, nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro hanno sottoposto a controllo e perquisito un autocarro che trasportava materiale edile riconducibile ad azienda siciliana i cui occupanti al momento della verifica avevano manifestato segni di nervosismo e minore tranquillità. Per tali ragioni i militari estendevano l’ispezione all’interno dell’autoveicolo e riuscivano ad individuare in un vano posto al di sotto del sedile un flacone plastico dedicato alla custodia dei medicinali nel cui interno erano stati invece nascosti grammi 11,00 di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana”. Gli interessati si dichiaravano assuntori ed la droga rinvenuta veniva sottoposta a sequestro mentre i soggetti sono stati segnalati alla Prefettura competente per uso personale di stupefacenti.