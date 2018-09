Poggio Sannita, scuola antisismica intitolata alla sindaca scomparsa

Ieri 30 settembre, nel pomeriggio, commuovente cerimonia a Poggio Sannita (IS). La scuola primaria e per l'infanzia è stata intitolata alla sindaca Maria Antonietta Bottaro, amata e compianta sindaca del paese altomolisano, scomparsa prematuramente alla fine del 2014 in seguito di un incidente stradale.La scuola dell'infanzia e primaria antisismica è stata realizzata proprio grazie all'impegno di Maria Antonietta che con determinazione e costanza, perseguì tutte le vie istituzionali per ottenere i finanziamenti necessari e realizzare un edificio accogliente, sicuro sotto tutti gli aspetti.

Ma Maria Antonietta Bottaro a Poggio Sannita è ricordata anche per la sua attività di insegnante e per una particolare dedizione verso i bambini provenienti da famiglie in condizioni sociali disagiata. La cerimonia,con tanti bambini presenti che cantavano in coro, semplice ma molto partecipata dai tanti poggesi e persone provenienti da tutto il Molise, il sindaco Giuseppe Orlando e marito della compianta sindaca, commosso ha presieduto la cerimonia conclusasi con l'intitolazione posta all'ingresso della bella scuola e una targa situata all'ingresso che ricorda la sindaca di tutti e come insegnante sensibile e attenta.

Molti i politici presenti ad onorare la memoria della sindaca, con non poca commozione. Fra i presenti i consiglieri regionali Calenda,Tedeschi, Fanelli, gli Assessori Niro, Mazzuto, Di Baggio, i consiglieri di minoranza del comune di Agnone, Cacciavillani, Saia e di maggioranza Amicone.. Tutti hanno dedicato alla sindaca un particolare e sentito ricordo apprezzandone l'umanità, la determinazione e la caparbietà come portatrice di istanze a favore della comunità poggese tutta, superando steccati e ideologie e come dichiarato da Cacciavillani: "Una persona che sapeva e voleva guardare lontano"

L'assessore regionale ai lavori pubblici Niro,dopo aver espresso un sentito ricordo e un ringraziamento a una persona che mai scomparirà nella memoria collettiva, ha affrontato il tema delle scuole sicure, affermando che nell'ultimo censimento il Molise risulta essere la regione seconda in Italia ad aver raggiunto un grado di soddisfazione di cui però non ci si accontenta e di aver ottenuto un ulteriore finanziamento di 16 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza delle scuole del Molise, iniziando dagli asili nido fino a tutte le scuole di ogni ordine e grado e concludeva "la sicurezza nelle scuole e la rete viaria sono due degli obiettivi prioritari di questo governo regionale".

Poggio Sannita, un piccolo paese,ha dimostrato che con amministratori locali attenti, determinati, che guardano lontano e al bene dell'intera comunità, si possono realizzare grandi progetti.