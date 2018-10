Ostia, anche l'agnonese Sara Bartolomeo tra coloro interdetti dalla manifestazione Anps per la protesta delle mani rosse

Anche Sara Bartolomeo, originaria di Agnone, docente, ha partecipato alla manifestazione di protesta di LCX a Ostia "ManiRosse contro Salvini"

30/09/2018 ma come denunciato in una nota del Laboratorio civico X del X municipio di Roma:

"Nel 2018 se ti dipingi le mani di rosso non puoi accedere in una piazza dove è presente il ministro Salvini. Una grave lesione dei diritti democratici è avvenuta stamattina a Ostia.



È stato dato mandato ai poliziotti di fermare un gruppo di cittadine e cittadini e di non farli partecipare alla festa dell'ANPS, in corso sul lungomare di Ostia, perché si erano colorati le mani in segno di protesta contro il ministro dell'Interno Salvini. Il loro intento era quello di alzare le mani e mostrare, in maniera del tutto pacifica e silenziosa, il loro dissenso verso un tipo di politica in cui non si riconoscono. Un attacco alla democrazia e alla libertà di pensiero".