 Monte Marrone: Giovane escursionista muore colto da malore nel mentre percorre un sentiero

Nel primo pomeriggio di oggi è pervenuta una chiamata al 112 con cui si è annunciata la caduta di un giovane escursionista originario della provincia di Frosinone, che insieme ad un gruppo di amici erano impegnato ad effettuare una esplorazione sul Monte Marrone, precisamente in area del Comune di Rocchetta al Volturno – Frazione di Castelnuovo. Nel mentre il gruppo procedeva lungo il percorso, il giovane sfortunato, verosimilmente colto da malore, cadeva a terra, battendo la testa. Veniva immediatamente soccorso dagli amici che erano con lui ma da subito le sue condizioni apparivano molto gravi. Immediatamente veniva allertato il 118 che disponeva l’impiego di un elisoccorso proveniente da Pescara. Gli altri escursionisti cercavano di rianimarlo ma inutilmente, difatti poco dopo l’uomo decedeva. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Stazione Forestale di Pizzone con i colleghi della Stazione di Colli al Volturno e personale del Soccorso Alpino. L’escursionista veniva caricato a bordo dell’elicottero e trasportato presso il campo sportivo di Scapoli. Da lì a bordo di un’ambulanza procedeva presso l’obitorio del cimitero di Rocchetta al Volturno a disposizione del magistrato di turno per i conseguenti accertamenti. Le indagini sono condotte dai militari della Stazione di Colli al Volturno che dovranno accertare le effettive cause del decesso.