Medicina, le terapie anticancro di Allison e Honjo premiate con il Nobel

Premio Nobel per la Medicina è stato assegnato all’americano James P. Allison e al giapponese Tasuku Honjo. Le loro scoperte hanno posto le basi per le terapie anticancro che cercano di sfruttare l'aggressività del sistema immunitario contro le cellule malate. Allison è affiliato all'università del Texas, Honjo all'università di Kyoto. La loro scoperta riguarda due proteine (ciascuno dei due ne ha scoperta una), capace di "accendere l'interruttore" del sistema immunitario e di renderle attive nel combattere i tumori. "Un endorsement velocissimo per queste terapie" commenta Stefano Vella,continua su... http://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/10/01/news/il_nobel_per_la_medicina_a_james_hallison_e_tasuku_honjo-207837007/