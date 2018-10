Agnone, amore per Gioia, bambina dello Sprar: per lei arriva Nonno Clemente

Oggi grande festa organizzata dai bravi operatori dell'asilo nido comunale di Agnone , l'Ape Maia. Palloncini, musica, balli, canzoncine, disegni, tante foto ricordo per la festa dei nonni, Gli adulti felici, scatenati e fare l'impossibile per coinvolgere e divertire i piccoli.

I più piccini del gruppo un pò spaesati dalla insolita presenza di tante persone. Anche per Gioia, una bambina inserita nel progetto dello Sprar del comune di Agnone, è arrivato un nonno speciale, "nonno Clemente". Gioia ha i nonni lontani, gli operatori dello Sprar hanno deciso però che anche lei avrebbe avuto un nonno per la festa dedicata a loro. Hanno scelto un nonno adottivo speciale, Clemente Zarlenga, conosciuto per la sua generosità, umanità e per il suo storico attivismo nel volontariato. La bambina era molto tranquilla tra le braccia di "nonno Clemente",ha giocato con lui, disegnato cantato, ballato.Ma il più felice di tutti, emozionatissimo, commosso, era nonno Clemente. Un grazie sentito dallo staff dello Sprar giunge a Clemente che ha generosamente contribuito alla realizzazione di un vero e credibile progetto di accoglienza e integrazione.

Clcca sul link guarda l'intervista in diretta a Clemente https://www.facebook.com/altomolise/videos/1903236629755677/