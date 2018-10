Formazione, Molise taglia i pizzaioli

(ANSA) - Campobasso, 2 OTT - Meno parrucchieri e pizzaioli, più saldatori e falegnami. E' in sintesi il programma della Giunta Molise per i nuovi corsi di formazione professionale. Lo hanno annunciato oggi il presidente della Giunta Toma e l'assessore Di Baggio. Il nuovo catalogo formativo sarà pronto nei prossimi giorni, ma intanto le linee guida sono chiare. ''Servono nuove professionalità per sconfiggere disoccupazione - ha detto Toma - sulla strada della green e blu economy''. ''In passato gli enti formatori puntavano su strutture esistenti: avevano forni per pizzaioli o caschi per parrucchieri e quei corsi facevano - ha insistito Di Baggio - Ora invece servono nuove figure e nel nostro piano gli enti che usufruiranno dei fondi dovranno garantire l'assunzione per i formati già d'accordo con imprenditori, e parte dei fondi verranno erogati dopo l'avvenuta assunzione''.