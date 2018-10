Isernia: Controllidei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità. Denunciata una persona.

In questi ultimi giorni, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Campobasso,coadiuvati dai reparti territoriali della provincia,hanno svolto dei controlli in alcune attività commerciali di questo capoluogo per verificare il rispetto delle norme concernenti la salubrità e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso delle varie verifiche che hanno interessato imprese operanti in diversi settori, i militari hanno deferito il titolare di una di queste, alla competente Autorità Giudiziaria, per aver tenuto presso la propria attività la cassetta di primo soccorso priva della dotazione minima stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.