Consiglio regionale, ecco tutte le nomine degli organi di competenza legislativa

Il Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Micone, con i poteri sostituivi previsti dall’art. 6, comma 2 della legge regionale 16 del 2002, nella serata di oggi ha provveduto a nominare e designare gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione Molise di competenza dell’Assemblea legislativa.

Nello specifico sono stati nominati e designati:

Commissione regionale per la parità e le pari opportunità: Elena Bertoni, Carmelina Del Busso, Teresa D'Agostino, Benedetta De Lisi, Maria Grazia La Selva, Sabrina Lombardozzi, Claudia Mistichelli , Anna Rita Pilla, Carla Pasquarelli, Antonella Pirolli, Francesca Primiano, Rosa Simeone, Tortola Mariagrazia, Aida Trentalance, quali componenti;

Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione per la provincia di Campobasso, Di Cicco Sergio Di Cicco quale esperto in materia di edilizia ed urbanistica, Angelo Felice e Alfredo Giulio Cocchiarella quali esperti in agricoltura e foreste proposti dall’Associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;

Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione per la provincia di Isernia, Roberto Rosni quale esperto in materia di edilizia ed urbanistica, Giovanni Colella e Serafino Bulmetti quali esperti in agricoltura e foreste proposti dall’Associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;

Comitato Tecnico Consultivo per la Cooperazione allo Sviluppo, Alessandra Carlomagno, quale esperto del settore e Paola Matteo e Angelo Primiani Angelo, quali Consiglieri regionali (uno di maggioranza l’altro di minoranza);

Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST) Giammarino Vincenzo Giammarino (Presidente), Giovanni Graziano, Fernando Robecchi ;

Collegio dei revisori dei conti dell’Ente provinciale del turismo di Campobasso (EPT), Alessandro Milella (Presidente), Giovanni Di Vito, Iacovelli Nicola Iacovelli quali componenti;

Collegio dei revisori dei conti dell’Ente provinciale del turismo di Isernia (EPT), Giuseppe Santagata (Presidente), Di Mangano Emiliano Di Mangano, Frate Luigi Frate ;



Consiglio direttivo dell’Ente parco storico regionale dell’olivo di Venafro, Fernando Caravante , Filomeno Riccitello e Nicola Vettese, quali esperti in materia agricolo- ambientale;

Parco storico regionale agricolo dell’olivo di Venafro, Clemente Pascarella quale revisore dei conti;

Comitato regionale INPS per il Molise, Valentina D'Angelo quale rappresentante dell’ente Regione;

Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale Sviluppo Economico della Regione Molise (SERM) della Camera di Commercio del Molise, Luca Pacifico eMauro Cappellari quali, rispettivamente, membri effettivo e supplente;

Comitato tecnico regionale dello sport, Bruno Petti , Giovanni Grande, Lorena Ziccardi quali esperti;



Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), Angela Catalano e Nicola Lavanga come membri, e Talucci Fabio Fabio quale Presidente;

Consulta per i problemi degli anziani, Pano Patrizia Pano, Carmine Scacciavillani e Angelo Vecchiarelli quali esperti;

Comitato di coordinamento istituzionale, i Consiglieri regionali Romagnuolo Nicola Romagnuolo, Aida Romagnuolo eFabio De Chirico;

Comitato regionale di indirizzo ARPAM, i Consiglieri regionali Tedeschi Antonio Tedeschi e Valerio Fontana

Valerio;



Comitato misto paritetico, i Consiglieri regionali Filomena Calenda, Quintino Pallante, Michele Iorio Massimiliano Scarabeo , Andrea Greco, Micaela Fanelli, Vittorino Facciolla , quali rappresentanti effettivi della Regione, e i Consiglieri Regionali Romagnuolo Aida, D’Egidio Armandino, Romagnuolo Nicola Eugenio, Cefaratti Gianluca, Manzo Patrizia, De Chirico Fabio, Fontana Valerio, quali rappresentanti supplenti.