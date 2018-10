Alimentazione e salute, la Neuromed di Pozzilli al Circo Massimo di Roma

In occasione dell’iniziativa Villaggio Coldiretti, presso il Circo Massimo di Roma dal 5 al 7 ottobre, l’I.R.C.C.S. Neuromed propone alla cittadinanza un momento da dedicare al corretto stile di vita. Torna il “Salotto con l’Esperto” che nella scorsa edizione ha visto una grande partecipazione di pubblico. L’evento è dedicato alla sana alimentazione e al corretto stile di vita come arma di prevenzione contro le principali patologie che affliggono il mondo occidentale.

Come di consueto, tre le giornate informative promosse dalla Coldiretti, nel corso delle quali gli specialisti dell’I.R.C.C.S. Neuromed incontreranno i cittadini per confrontarsi e approfondire, sulla base delle diverse patologie, le regole da seguire per aderire ad un corretto stile di vita.

Un valido strumento di prevenzione è rappresentato proprio dalla Dieta Mediterranea, lo stile di vita dei nostri nonni che, come ci illustrano numerosi studi condotti anche dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione, ci aiuta a mantenere la nostra salute.

“L’impegno scientifico di Neuromed negli studi sulla salvaguardia della salute e la prevenzione delle maggiori malattie croniche – dice il professor Giovanni de Gaetano, Presidente dell’I.R.C.C.S. Neuromed e direttore del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione - si estende anche al grande pubblico mediante incontri e altre iniziative come questa realizzata con la Coldiretti. Seguire corretti stili di vita, primo fra tutti una sana alimentazione mediterranea, è il modo migliore per ridurre, a qualunque età, il rischio di eventi patologici e l’uso di farmaci”

.

Appuntamento, dunque, a Roma, Circo Massimo, dal 5 al 7 ottobre.

Di seguito il calendario delle giornate:

6 ottobre

ore 10.30 alle 12.30 Cervello e Alimentazione con il dottor Giorgio Mammucari, nutrizionista NCL Roma

con il dottor Giorgio Mammucari, nutrizionista NCL Roma dalle ore 18.00 alle ore 20.00 Ginecologia e Alimentazione con la dottoressa Paola De Domenico, Ginecologa ICM Agropoli

7 ottobre