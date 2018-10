Enti e Scuole uniti insieme per la costruzione di itinerari turistici per le scuole,la nuova prospettiva di Abitare i Luoghi

Il progetto Abitare i Luoghi che ha visto più di 12.000 ragazzi spostarsi in gita scolastica all'interno dell'Abruzzo e Molise negli ultimi due anni, pone le basi per costruire degli itinerari turistici per le scuole, ponendo in rete enti e Istituzioni scolastiche.

Si è tenuta oggi 4 ottobre 2018 presso l'Istituto IIS Boccardi di Termoli un importante incontro tra il Presidente della provincia di Isernia Lorenzo Coia, la preside dell'istituto Omnicomprensivo di Agnoneprof. Tonina Camperchioli con il prof. Di Pasquo, la preside del Polo Liceale Pantini Pudente di Vasto prof. Anna Orsatti, il vice preside dell'IIS Boccardi di Termoli Prof. Maurizio Canfora e alcuni professori dell'istituto Turistico, l'insegnante Rosaria Spagnuolo dell'Istituto comprensivo Paolucci Spataro di Vasto, Orazio Di Stefano referente per il progetto Abitare i luoghi e Angelo Di Pierro e Antonietta Zinni della Masseria Zinni di Montenero di Bisaccia.

L'istituto IIS Boccardi di Termoli e l'Omnicomprensivo di Agnone hanno accettato di studiare in sinergia, degli itinerari turistici che possano valorizzare le risorse del Molise, anche con la possibilità di pernottamento, per creare interscambi tra scuole e territori e riscoprire quello che Lorenzo Coia definisce "il turismo delle radici" di una regione come il Molise che può considerarsi la regione fuori dai luoghi. Gli itinerari consentiranno il turismo scolastico di varie regioni italiane che avranno l'opportunità di scoprire le risorse storiche, geografiche e naturalistiche di questa bellissima regione.

Orazio Di Stefano ha evidenziato come questo sia solo una delle novità del progetto Abitare i Luoghi e come sia importante il progetto che coniuga insieme in modo innovativo Turismo e riscoperta dei luoghi fondanti del territorio.

Rosaria Spagnuolo

Istituto Comprensivo 1 Paolucci Spataro Vasto