Corecom, ecco chi ha sostituito il vecchio organismo di controllo

E' di ieri la notizia delle nomine volute dal consiglio regionale del Molise. Le ha annunciate direttamente il presidente Salvatore Micone. Da quel momento le critiche sono state più di una. Hanno investito anche il Co.Re.Com per il quale, a causa di una mancata modifica dell'articolo di legge che lo istituisce, sono state precluse le nomine dei vecchi componenti.

Che è successo quindi? A sostituire il Presidente Andrea Latessa è Fabio Talucci. Invece al posto di Vincenzo Cimino e di Giuseppe Mileti sono stati nominati, rispettivamente, Angela Catalano e Nicola Lavanga. Il neo presidente Fabio Talucci, come ricorda un articolo di appiapolis ha ricoperto la carica di vice presidente della giunta provinciale di Campobasso di centrodestra, guidata dall’allora presidente Rosario de Matteis.

L’avvocato Nicola Lavanga è socio dello studio dell’avvocato Nicola Lucarelli componente del cda della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso e come abbiamo già scritto. La sua nomina potrebbe essere stata voluta dal Presidente della cassa forense, avvocato Nunzio Luciano, candidato di Forza Italia alle elezioni del 4 marzo. Tra le maggiori attività c’è quella della Amadori. Ma non solo: in data 1 dicembre 2016 lo studio legale Lucarelli, con gli avvocati Nicola Lucarelli e Nicola Lavanga, ha guidato la società coreana KS Shippning Co. Ltd nell’intera fase acquisitiva del catamarano Termoli jet. acquisendone la proprietà. L'avvocato Angela Catalano di Termoli, è risultata la prescelta in quota Pd, sarebbe molto vicina al consigliere Facciolla e avrebbe, così, stracciato la nomina di Giovanni Mancinone, ex giornalista Rai, in quota 5 stelle.