Sisma Centro Italia, il nuovo commissario alla ricostruzione è il geologo Piero Farabollini

"Faccio i migliori auguri ed esprimo profonda soddisfazione per la nomina del Prof. Piero Farabollini, a nuovo Commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto nel centro Italia". Lo afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, a nome di tutta la categoria, dopo la decisione del Consiglio dei Ministri prevista dal "decreto emergenze". "Farabollini è un geologo di grande competenza e professionalità, - continua Peduto - con esperienze maturate sul campo e che conosce bene le aree colpite dal sisma del 2016. Ha ricevuto un incarico prestigioso, ma impegnativo e siamo certi che contribuirà a rimuovere le criticità che attualmente stanno rallentando, e non di poco, le attività legate alla ricostruzione. Una questione che, già tante volte, anche insieme alle altre categorie professionali della Rete delle Professioni Tecniche, abbiamo sollevato e posto all'attenzione della struttura commissariale anche attraverso l'Osservatorio nazionale della ricostruzione, di cui faccio parte insieme ai delegati delle altre professioni tecniche" conclude il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Roma, 5 ottobre 2018