Viabilità, Calenda: inserire il tratto Vandra nella gestione Anas

Filomena Calenda, consigliera regionale interviene a sostegno della richiesta del Sindaco di Scapoli, Renato Sparacino, sul passaggio alla gestione Anas del tratto COLLI A V.-SCAPOLI-BIVIO CERASUOLO DELLA STRADA PROVINCIALE 1 (EX S.S. 627 DELLA VANDRA) rimasto escluso dall'ultimo accordo entrato in vigore dal 1° ottobre u.s, ma che invece rappresenta un collegamento importante della viabilità molisana.

Di seguito

"Per impegni improrogabili presi anzitempo, non ho potuto partecipare all'incontro organizzato dal Sindaco Renato Sparacino nella bellissima cornice di Scapoli. Il sindaco, carissimo amico, mi aveva invitato alla riunione per discutere di visibilità alto molisana. Sostenendo in pieno il suo appello, sono certa che il governo regionale saprà individuare la giusta risposta all'atavico problema che attanaglia il nostro caro Molise, la viabilità, soprattutto quella interna. La promozione del nostro bellissimo territorio non può concretizzarsi senza un'adeguata rete viaria che colleghi i piccoli territori e nello specifico quelli ricadenti nell'alta Valle del Volturno. Il sindaco Sparacino ha reso il comune di Scapoli fiore all'occhiello del Molise, valorizzandone i tratti peculiari, ed è oggi giusto, ma anche opportuno che si dia al sindaco Sparacino e a tutti gli amministratori molisani, gli strumenti per lavorare bene. Sono certa che gli organismi centrali accoglieranno positivamente l' appello del territorio e l'istanza regionale.l che chiede di inserire quel tratto viario nella gestione dell'Anas"