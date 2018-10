Degrado, rifiuti abbandonati a pochi passi dalla casa di riposo di San Bernardino

A pochi passi dalla casa di riposo di San Bernardino a Agnone, sulla strada denominata Panoramica, rifiuti indifferenziati abbandonati. Dalla foto si vede chiaramente la tipologia dei rifiuti abbandonati contenuti in una busta e sparpagliati nella zona circostante:contenitori di cartone del latte,piatti di plastica, rifiuti organici in putrefazione, bottiglie di plastica di detersivo. Inciviltà, maleducazione, menefreghismo, disprezzo per l'ambiente che ci circonda, che cosa muove a tali comportamenti.Chi per strada(nei boschi o in qualsiasi luogo) dovesse vedere rifiuti abbandonati, avrebbe il dovere (oltre che il diritto) di segnalarlo alle autorità competenti al fine di tutelare l’ambiente e la salute.

Qui di seguito quali informazioni o documenti occorrono per la segnalazione a seconda che ci si trovi dinanzi ad un semplice abbandono di rifiuti o ad una discarica abusiva (condotte che conducono alla stessa tipologia di reato).

In caso di rifiuti abbandonati il cittadino che li scopre può segnalarne la presenza: Fonte https://www.laleggepertutti.it/169858_come-denunciare-i-rifiuti-abbandonati

a voce (con dichiarazione che sarà trascritta dal pubblico ufficiale che la raccoglie);

per iscritto (a mezzo raccomandata o con denuncia) da presentare alla polizia locale o al sindaco del comune nel quale sono stati rinvenuti i rifiuti.

Sia la polizia che l’ufficio del sindaco rilasceranno una copia della denuncia con timbro di ricevuta: qualora essi non si adoperassero per rimuovere i rifiuti (se si tratta di rifiuti pericolosi o speciali) si può presentare la denuncia alla procura della repubblica competente (in base al comune in cui è avvenuto il ritrovamento). Affinché la denuncia sia efficace è importante allegare foto o video dei rifiuti rinvenuti ed essere più esaustivi e precisi possibili rispetto alla localizzazione dell’area, alla tipologia della zona, alla qualità e quantità dei rifiuti.

In caso di discarica abusiva la situazione è un po’ diversa.

La discarica (o centro di raccolta o di smaltimento) è quel luogo in cui stabilmente si svolge il procedimento di smaltimento di rifiuti. Proprio il fatto che lo smaltimento sia continuo e stabile differenzia la discarica dall’abbandono dei rifiuti che avviene in maniera occasionale e discontinua. Anche in questo caso, però, occorre fare una segnalazione come detto in precedenza, facendo ancora più attenzione ai dettagli ed alla relativa descrizione (in particolare dell’area in cui si trova questa discarica e delle zone che sono nella vicinanza, per esempio corsi d’acqua).

