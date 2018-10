Isabella Adinolfi e il 5 stelle ad Agnone: Un lettore:"Ho partecipato all’ incontro di Andrea Greco con gli agnonesi .Molti i motivi di stupore!"

La portavoce in Europa del M5s Isabella Adinolfi, eletta nella circoscrizione del Molise,ieri sabato 6 ad Agnone, presso il Teatro Italo Argentino,alle 18.00. Gli argomenti affrontati in relazione al rapporto fra Unione Europea e il Molise.Per l'occasione in sala presente anche la parlamentare Rosanna Testamento e il consigliere regionale di Agnone M5S, Andrea Greco.

Di seguito il commento all'evento di un nostro lettore, Paride Buonavolta:

"Ho partecipato all’ incontro di Andrea Greco con gli agnonesi .Molti i motivi di stupore!

Avevo temuto di ritrovarmi fra soli giovani e di sentirmi spaesato tanto più che non sono mai stato un loro elettore potendomi considerare un fedele elettore di centro destra, salvo deroghe per le elezioni comunali di Agnone

Mi ha indotto a partecipare la attenzione che sto ponendo al contratto di governo nazionale che in massima parte condivido come unico mezzo per uscire dagli stantii comportamenti dei diversi partiti politici tradizionali che ormai non sembrano godere della fiducia popolare.

Primo motivo di stupore trovarmi( in una sia pur piccola, ma non tanto ,sala con posti in piedi)non fra giovani ma con quelli che,come giudico me stesso,ritengo delle “pantere grigie” uomini cioè dai capelli grigi e donne che forse li avrebbero anch’esse.

Pantere che pur venendo da un passato non così lontano sono cresciuti con valori che oggi sembrerebbero demodè soppiantati dalle ideologiche posizioni partitiche spesso perfino tradite. Se non fosse che verrei considerato come un fan di Sgarbi(che per molti versi apprezzo) vorrei per il futuro che ci auguriamo , e che il contratto di governo coraggiosamente ha messo in atto, usare il nome del suo mai nato movimento:Rinascimento.Ne abbiamo bisogno!

Greco non si è rivolto ai suoi ascoltatori seduto dietro il solito “tavolo delle autorità”,ha presentato i rappresentanti regionali del suo movimento tanto in sede nazionale che europea che per noi hanno da oggi un nome ed una faccia ,ha affrontato con garbo e competenza i problemi della nostra regione con soluzioni e/o proposte sicuramente condivisibili da quello che potrebbe ancora definirsi un “buon padre di famiglia” ed ha infine risposto ad intervenuti altrettanto preparati ed avidi di risposte.

Una giornata che ho reputato positiva!"

Greco, invece ha cosi commentato su Fb l'incontro con i cittadini agnonesi:

"Tornare a spiegare ai miei concittadini cosa stiamo facendo nelle istituzioni è una cosa che mi riempie il cuore.

È partito con grande entusiasmo il tour che ci porterà nel comuni molisani lontano dalle campagne elettorali.

Questa sera ho detto: "siamo i portavoce dei cittadini nelle istituzioni, i vostri dipendenti, ed è giusto che torniamo sui territori per raccontarvi cosa stiamo facendo".

Sarà questo il nostro modo di rimanere sempre #ConVoi in questi anni. Stateci vicino

Grazie per la speciale presenza a Rosalba Testamento e Isabella Adinolfi"