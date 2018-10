Petacciato, a rischio l'autonomia scolastica: le minoranze chiedono un consiglio comunale urgente

L'autonomia scolastica di Petacciato è a rischio. E per questo motivo tutti i consiglieri di minoranza (Giuliana Ferrara, Matteo Fallica, Antoniogabriele Staniscia e Antonello Pantalone) hanno chiesto la convocazione urgente del consiglio comunale. Sui social la notizia è stata anticipata dalla consigliera che ne spiega in modo particolare i motivi che li hanno spinti.

"Stamattina, a firma di tutti i consiglieri di minoranza - ha dichiarato- abbiamo presentato richiesta, al presidente del consiglio, di convocazione urgente del consiglio comunale. Riteniamo urgente è doverose discutere del dimensionamento scolastico. La provincia di Campobasso, nell’ambito dell’ Attività di programmazione dimensionamento scolastico–Attività consultiva finalizzata alla elaborazione del dimensionamento scolastico della Provincia di Campobasso, in ottemperanza ai regolamenti sta stabilendo l’organizzazione scolastica per i prossimi tre anni. Alla luce dei fatti: potremmo perdere l'autonomia, il nostro istituto comprensivo potrebbe essere smembrato e Petacciato, con i suoi ordini di scuola, potrebbe finire in appendice ad istituti più grandi come quelli di Termoli, Montenero Di Bisaccia o Guglionesi. La scelta spetterà a i sindaci, ma nel frattempo proviamo a dire "No". Proviamo ad esprimere compattamente l’idea che Petacciato merita di conservare il suo ruolo di capoluogo dell'IC "V. Cuoco". Da circa 20 anni abbiamo la nostra autonomia, la rivendichiamo perché siamo un territorio in crescita, che davanti a sé ha grandi possibilità di sviluppo. Non sarebbe giusto toglierci questo ruolo importante per favorire altri ragionamenti, che non porterebbero ad alcun risultato positivo, per nessuno. Alcuni sindaci, in piena legittimità e giusto spirito di autodeterminazione propongono un' ipotesi di riordino scolastico delle zone interne, che penalizzerebbe il nostro Istituto, purtroppo i numeri ci dicono che in quelle zone non c'è crescita, che si andrebbe in deroga alle leggi e che pur costituendo un polo scolastico, questo sarebbe comunque in reggenza, senza dirigenza. Riteniamo giuste le rivendicazioni dei nostri vicini, ma purtroppo improduttive. Quindi seppur in ragione di una proposta che non possiamo in alcun modo condannare, da parte dei sindaci che chiedono l’autonomia scolastica, riteniamo doveroso che Il consiglio comunale di Petacciato si esprima ribadendo la volontà della nostra collettività di conservare il ruolo di capoluogo dell’IC “V. Cuoco”. Abbiamo poco tempo. La prima convocazione c'è stata meno di un mese fa, il 19 settembre, solo 20 giorni per cancellare un traguardo fissato 20 anni fa, ribadito e difeso ancora, pochi anni fa".