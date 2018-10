Fca Termoli, il Soa denuncia: a Termoli ancora cassa integrazione

Fiat Fca Cassa Integrazione da nord a sud ,ora prevista anche a Termoli , Manley da il ben trovato con un metodo non distante dal suo predecessore , nello stabilimento molisano ricordiamo che la cig interesserà il cambio C520 dal 29/10 al 7/11 compresi , per il momento , nello stesso tempo in altre aree anche lavoro domenicale , da un lato si chiedono sussidi statali per pagare parte degli stipendi dei lavoratori coinvolti e dall'altra invece produzione su giornate festive , quindi le domeniche così facendo diventano ordinarie con l'applicazione dei 20 turni !La magia della flessibilità regalata dal contratto aziendale e firmato dal sindacato di parte sortisce questi effetti speciali! Logicamente siamo contro queste pratiche e confermiamo lo sciopero settimanale del Sabato e Domenica.

Intanto le comunicazioni disciplinari e I licenziamenti con il silenziatore sono all'ordine del giorno ma a quanto pare si sa bene le cose che si possono sapere e I messaggi che dovrebbero passare .

Indubbiamente dallo stabilimento di Termoli la flmu Cub e il Sindacato Operai Autorganizzati Venerdi 26 Ottobre 2018 aderiranno a pieno titolo allo Sciopero Generale di tutte le categorie indetto da buona parte del sindacalismo di base e dalla stessa Cub Confederazione Unitaria di base rimarcando oltre le motivazioni portanti generali anche le condizioni degli stabilimenti fiat fca coinvolgendo soprattutto alla preparazione dello stesso tutti I lavoratori uniti.

Flmuniti Cub Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Fiat Fca Termoli

SOA Sindacato Operai Autorganizzati